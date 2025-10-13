Dijeron que dieron agua a perrito en botella de cerveza; buscan al husky en Madera

El Alamo de Zazu, encabezado por Aby Irigoyen, dio a conocer que están en busca del perrito Huskey, a quien el pasado viernes 10 de octubre una joven, identificada como Denisse González dio bebida embriagante a un perrito en condición de calle.

Y es que, de acuerdo con la activista protectora de animales en la ciudad de Chihuahua, llegó a sus redes sociales el video que circulaba como un gesto «gracioso» para quienes subieron el contenido. Aby Irigoyen compartió a Entre Líneas que el etanol es tóxico para los perros.

Tras compartir la información en su cuenta de Instagram, haciendo un llamado a las autoridades correspondientes de aquel municipio, y exigiendo a las jóvenes identificadas, Alejandra (quien grabó) y Denisse (daba de beber al perro), digan dónde quedó el huskey.

Era agua, defienden a las jóvenes

Aby dejó claro que el video no miente, y, a pesar de que la hermana de la joven Denisse, escribió para defenderla y decir que no era alcohol, sino agua, algo que es falso.

octubre 13, 2025 1:37 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua