Diferencias con Maru no afectan apoyo de gobierno a la capital: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, señaló que sus diferencias con la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván, no afectara la institucionalidad entre el gobierno estatal y el ayntamiento capitalino.

“Nunca no podría haber una queja por parte de ella que no la apoyamos, que no cooperamos… no le voy a trasladar a los ciudadanos mis diferencias políticas con nadie como a mí me las trasladaron en tiempos de Enrique peña Nieto”. }

El mandatario reconoció que desde hace mucho tiempo ha tenido diferencias con el grupo de Maru Campos que estuvo muy vinculado con el ex gobernador César Duarte a quien le decían jefe.

“Cada quién hágase responsable de eso, a mí no me pueden acusar de lo que hicieron… pero jamás, eso nunca ha significado que yo no apoye a la capital… no hay rompimiento institucional menos con la presidencia municipal”.

El jefe del ejecutivo estatal señaló que mantendrá esta buena relación incluso cuando ella ha patrocinado a muchos de los detractores del gobierno, como lo exhibió la regidora Mónica Borruel quien dio a conocer una página pagada por la munícipe para atacar al gobernador.

“Ahora lamentablemente tengo que expresar esas cosas y le pido una disculpa a mi partido por estar exponiendo estas ideas con esta claridad… tengo una decisión y no voy a dejar pasar ninguna acusación calumniosa ni este tipo de ataques porque a lo largo de muchos años hemos aguantado de todo”.