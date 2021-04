Dicta juez receso para resolver vinculación o no de Maru y ex diputados

Noticias de Chihuahua.-

El juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez dictó un receso de no menos de dos horas a fin de analizar la exposición de las partes y resolver la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de la candidata del PAN, Maru Campos Galván y los ex diputados María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa Ramírez, dentro de la causa penal 2821/2020 por el delito de peculado.

Después de una extensa exposición por parte de la defensa de los tres imputados y del Ministerio Público, el juzgador finalizó el debate.

De acuerdo con la defensa, existen pruebas que niegan la teoría planteada por la Fiscalía sobre el hecho de que Campos y Ávila recibieron recursos públicos para que votaran a favor de las iniciativas de César Duarte, pues ninguna de ellas aprobó los dictámenes que se señalaron, específicamente las bisatilizaciones de 25 mil millones en 2013 y de 6 mil millones de pesos en 2016.

Por su parte, el propio Rodrigo de la Rosa declaró no haber recibido ni un peso del ex gobernador a cambio de favorecerlo con su voto en el Congreso.