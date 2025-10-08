Dice Olson que él es “la voz de los mexicanos que están hartos de las imposiciones ideológicas”

El diputado Carlos Olson San Vicente afirmó que su iniciativa para fomentar el uso correcto del idioma español en las escuelas de Chihuahua representa la voz de millones de mexicanos que rechazan las imposiciones ideológicas disfrazadas de inclusión.

Tras la aprobación de la reforma que convierte a Chihuahua en el primer estado del país en limitar el uso del lenguaje inclusivo en el sistema educativo, Olson destacó que esta medida no busca censurar, sino preservar la claridad del lenguaje, fortalecer el pensamiento crítico y proteger la libertad educativa.

“Defender el idioma no es conservadurismo, es defender nuestra libertad. Enseñar bien a hablar es enseñar bien a pensar”, expresó el legislador.

El diputado panista señaló que el lenguaje inclusivo no resuelve los verdaderos problemas de desigualdad ni genera respeto entre las personas, sino que distorsiona la capacidad expresiva del español y empobrece la enseñanza.

Olson enfatizó que el objetivo de la reforma es fortalecer la educación en valores, en libertad y con base científica, no imponer visiones ideológicas ajenas a la cultura mexicana.

“Soy la voz de los mexicanos que están hartos de imposiciones ideológicas. Chihuahua demostró que se puede defender la identidad, la razón y el sentido común sin ceder ante modas políticas.”

Con esta iniciativa, Chihuahua marca un precedente nacional en defensa del idioma y la educación.