Detiene DSPM a dos con órdenes de aprehensión vigentes

-Son investigados por su presunta participación en hechos violentos registrados en los últimos días en la capital.

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., A 11 de octubre del 2025.-

Gracias a la estrategia en conjunto en la que trabajan elementos de Grupos Especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal(DSPM), en coordinación con agentes de la Unidad de Homicidios, para combatir el delito de homicidio en la ciudad de Chihuahua, se logró la detención de dos personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes, estro tras un despliegue estratégico en distintos operativos.

Se trata de dos hombres del sexo masculino apodados como “El Chicas” y “El Negro”, quienes son señalados por su presunta participación en diversos hechos delictivos ocurridos en la capital, durante las últimos días.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de la Policía Municipal para fortalecer la seguridad, reducir la impunidad y brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

El presente comunicado tiene fines informativos y será la autoridad competente quien determine la situación legal y responsabilidad de las personas mencionadas.