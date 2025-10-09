Detenidos en Moris serán procesados por delincuencia organizada, turnarán a FGR en caso de delitos federales

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno indicó que las 9 personas detenidas tras la emboscada en Moris serán procesadas por actividad relacionada con la delincuencia organizada.

Asimismo, expresó si dentro de las investigaciones resultan actos considerados como delitos federales, se turnarán los casos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Los detenidos fueron identificados como:
Oscar Alexis “N” de 23 años, originario de Chihuahua
Adrián Alejandro “N” de 26 años, originario de Navojoa, Sonora
Arnulfo “N”, de 53 años, originario de Obregón, Sonora
Aldo Guadalupe “N” de 27 años, originario de Culiacán, Sinaloa
Rafael “N” de 40 años, originario de Navojoa, Sonora
Luis Ángel “N” de 42 años, originario de Huatabampo, Sonora
Antonio Ignacio “N” de 45 años, originario de Maicova Sonora
Diego “N” de 51 años, originario de Chihuahua
Michel Jimena “N” de 19 años, originaria de Moris, Chihuahua

Asimismo, durante la detención se les aseguraron 3 vehículos con alteración en el número de serie, 13 armas de fuego, 40 cargadores, mil 700 cartuchos, chalecos y equipo táctico, así como seis paquetes con droga.

