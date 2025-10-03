Destruyen industria ganadera por darle entrada a producto de Centro América: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda señaló que el origen de la problemática que se vive actualmente en materia de ganadería es el ingreso de producto del Centro y Sudamérica que no cumple con las medidas sanitarias necesarias.

En este sentido, consideró que la petición que en días pasados hizo la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) para que no se permita el ingreso de producto proveniente de Brasil tiene total justificación.

“Me parece que este reclamo o esta petición me parece bastante y justa. Están destruyendo la industria ganadera nacional por darle entrada a esta ganado del Centro y Sudamérica, o por no aplicar la regulación sanitaria de manera contundente, sobre todo en la frontera sur”.

De la Peña Grajeda reiteró que desde el Gobierno del Estado se continuará trabajando de la mano con el sector ganadero, recordando que Chihuahua sigue libre del gusano barrenador.

“Seguir trabajando codo con codo con los ganaderos. Sabemos lo importante que es la ganadería para el Estado de Chihuahua y también sabemos que el origen del problema que hoy tenemos y que tiene detenida la exportación de ganado hacia los Estados Unidos, la exportación de ganado de nuestro Estado que cumple con toda la regulación sanitaria, que está libre del gusano barrenador y otras enfermedades ya sabemos cuál es el origen, se dejó entrar ganado sin verificar desde algunos países del Centro y Sudamérica, y eso es lo que los tiene hoy en esta condición”.