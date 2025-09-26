Destaca Sheinbaum los programas sociales en su 1er Informe en Juárez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó en su Primer Informe de Gobierno en Ciudad Juárez los apoyos entregados a través de los programas sociales, beneficiando a más de un millón de chihuahuenses con 25 mil 607 millones de pesos otorgados.

Recordó que los programas sociales ya son un derecho constitucional, luego de una reforma constitucional en la que se establece que no se pueden des continuar.

Asimismo, recordó que en su primer año se ampliaron los programas sociales con la implementación de “Pensión Mujeres Bienestar”, para ayudar a las mexicanas de 60 a 64 años de edad.