Destaca SCOP 88 obras destacadas en el estado

El secretario de Comunicaciones Obras Públicas, Jorge Ingnacio Chánez Peña dio a conocer las 88 obras que ha desarrollado el Gobierno del Estado en diferentes municipios.



En este sentido el funcionario estatal destacó los proyectos de transporte público con el “Juárez Bus” que ha dignificado y cambiado el traslado de los ciudadanos en la frontera.



El desarrollo de la infraestructura en salud con nuevas instalaciones en el centro oncológico de Parral que ha cambiado vidas, el desarrollo de rehabilitación en otras zonas como el turismo en algunos municipios con el fin de dar mejoras, obras hídricas la obra enterrada que ha dignificado el agua potable en el estado.



Destacó el gasto de 2 mil 667 millones de pesos con más de 60 mil metros cuadrados de construcción.



”De repente nos ganan los tiempos, 60 mil metros de construcción se dicen fácil, pero el trabajo tiene más de estadio azteca en cuatro años de administración”, comentó.

Esta intervención responde a las declaraciones de empresarios que han dejado en duda la realización de obras en el estado.