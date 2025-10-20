Destaca Policía del Estado resultados sobre la flotilla de aeronaves para tareas de seguridad

En el marco del Día Nacional de la Aviación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer resultados significativos relacionados con la operación de su flotilla aérea, la cual ha sido un componente clave para garantizar la protección y tranquilidad de la ciudadanía en distintos puntos del estado.

En lo que va del año, la Dirección General de Logística ha acumulado 1,100 horas de vuelo en aeronaves tripuladas, mismas que corresponden a patrullajes aéreos, operaciones de seguimiento, rescates y traslados aeromédicos. Desde el inicio de la administración se han registrado 3,529 horas de vuelo, periodo en el que se concretaron 38 traslados aeromédicos, contribuyendo de manera directa a proteger la integridad y salvar la vida de personas en situaciones críticas.

En cuanto a aeronaves no tripuladas, la SSPE ha fortalecido de manera significativa sus operaciones tecnológicas, con más de 16 mil 387 vuelos realizados con drones en tareas de vigilancia, búsqueda y prevención del delito. Esta capacidad ha permitido extender el alcance operativo a zonas complejas y de difícil acceso.

Actualmente, la Dirección General de Logística cuenta con una flotilla integrada por 4 helicópteros, 3 aviones, 75 drones y 15 rifles antidrones, lo que posiciona a Chihuahua como uno de los estados con mayor capacidad aérea para tareas de seguridad pública.

Estas acciones son resultado de la estrategia impulsada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, enfocada en reforzar la seguridad desde las alturas, fortalecer las operaciones tácticas y dar una respuesta más rápida y efectiva ante situaciones de emergencia.