Destaca AMLO coordinación con Corral; “es momento de estar unidos, no son elecciones”, dice en Juárez

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que un sector de ciudadanos que acudieron al evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad Juárez, abuchearan al gobernador Javier Corral, el presidente de México destacó la coordinación que existe entre ambos y afirmó que es momento de estar unidos para sacar adelante a Chihuahua.

Así lo dijo durante su discurso en el evento de Programas Integrales para Bienestar y Frontera Norte, que se realizó en el gimnasio del Colegio de Bachilleres en Ciudad Juárez.

“Aquí, como hay rivalidades y siempre salen a relucir las pasiones, a lo mejor no les va a gustar algunos pero tengo que decirlo que mi pecho no es bodega, siempre digo lo que pienso. Aquí tenemos buena coordinación con Javier Corral, gobernador de Chihuahua. ¿No les parece? Pues yo no estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué piensan ustedes, qué debemos estarnos peleando? ¿Qué es mejor, estarnos confrontando o unirnos para lograr la transformación?”.

“Si no hay elecciones, tenemos que unirnos, la patria es primero”, dijo el presidente López Obrador, y preguntó al público que si quién sería seguir con la confrontación y quiénes no.