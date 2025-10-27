Desplegará DSPM a 108 policías para dar seguridad a quienes visiten los panteones

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, indicó que se desplegarán 108 elementos para los panteones, tanto al interior como al exterior de los mismos y se contará con el despliegue de 29 unidades, siete unidades motorizadas, cuatro unidades de bomberos y una bombera rápida, vuelos del Halcón I, drones y el Centro de Mando para monitoreo permanente a través de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU).

Lo anterior lo dio a conocer, tras participar en la conferencia de prensa para anunciar la Feria del Hueso 2025. La cual se realizará en las inmediaciones de los panteones municipales del 30 de octubre al 2 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día de Muertos.

El jefe de la Policía Municipal exhortó a los visitantes a no perder de vista a sus hijos, pues la mayor incidencia en este tipo de eventos es la localización de niños sin supervisión, así como evitar dejar objetos a la vista en los vehículos.

Salas González insistió en que este es un tema muy común cuando se realizan eventos donde hay mayor afluencia. Sorprendido por hechos que le han reportado los propios policías, es que hay ciudadanos que han llegado a dejar el carro abierto con las llaves pegadas, por lo que les recordó el dicho: «La ocasión, hace al ladrón».