Despiden del trabajo a juarense por llegar maquillado

Erick Rentería Arreola puede considerarse un modelo de empleado: respetuoso, preparado y bien presentado, sin embargo, fue despedido de su empleo en una tienda Coppel en Ciudad Juárez, Chihuahua. La razón: ser varón y acudir maquilado (muy discretamente) a sus labores.

Narra haber trabajado para Grupo Coppel durante dos largos años, hasta que me despidieron hace unos días.

“¿El motivo?” porque uso maquillaje para el rostro y ceja, como pueden ver mi foto. Mi maquillaje es discreto y no me maquillo para parecer mujer, ya que ese no es mi caso, de ser así me hubiera ido mucho peor de lo que me fue.

“Resulta que después de un año, laborando de manera responsable, cumpliendo con todo lo necesario en mi puesto, se acerca una gerente y comienza a insultarme haciendo comentarios homofóbicos.

Por| Cadena Noticias