Homenajean al diputado Chacón en Presidencia Municipal de Guerrero

Con un homenaje de cuerpo presente en la Presidencia Municipal, así despidieron los habitantes de Guerrero al diputado priista Luis Fernando Chacón.

Chacón Erives falleció en la madrugada del domingo 26 de octubre por causas naturales, luego de sufrir un infarto.

El legislador y subcoordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, tenía 40 años de edad, era licenciado en Criminología, maestro en Administración Pública y había sido alcalde de Guerrero de 2016 a 2018.

Asimismo, este martes 28 de octubre, l 68 Legislatura realizará una Sesión de Homenaje a Chacón Erives, la cual está prevista a llevarse a cabo a las 11 horas.

octubre 27, 2025 1:58 pm

