Desmiente titular del IMPLAN acusaciones de Miguel La Torre, atribuye declaraciones de golpeteo político

Alondra Martínez, directora del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) negó rotundamente señalamientos hechos por parte del candidato de Morena, Miguel LaTorre en su contra, pues ayer declaró que denunciará a la funcionaria, por favorecer a la empresa Caduma, con la suma de más de 7.5 millones de pesos.

La titular del IMPLAN dijo que, con estas acusaciones con tinte electoral, se ha afectado a su persona y en este sentido miente Miguel LaTorre porque dice que la empresa recibe un proyecto en esta administración, que cabe señalar fue el año pasado cuando ella entra al IMPLAN y toma el cargo en enero del 2024, del proyecto que se le acusa inició y finalizó en 2023 en otra dirección que no es el Instituto.

Otro señalamiento es que se le acusa de ser dueña de la empresa. «No soy dueña de la empresa, no tengo ninguna acción ni mucho menos, y eso se declara ahí en mi 3 de 3, hay que leer bien para que vea qué es lo que está. Nunca he sido parte de la empresa y no soy socia».

También Alondra Martínez expresó que estas difamaciones, tal y como ella lo dice, se le está afectando también como mujer, pues es mamá de tres hijos a quienes les tiene que dar buenos ejemplos y con las acusaciones no abonan en nada.

Finalmente dijo la directora que busquen bien, pues está dispuesta a ser sometida en el Organo Interno de Control, pues todo el expediente está público. Atribuyó que las declaraciones del candidato de Morena fueron por puro golpeteo político.