Desconocía Corral que GN denunció robo de armas en La Boquilla; cooperarán para aclarar hechos, dice

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se dijo sorprendido ante la declaración hecha esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que vinculó el conflicto en las presas del estado con el crimen organizado, luego de que algunas armas robadas a la Guardia Nacional en La Boquilla fueran aseguradas al Cartel de Jalisco Nueva Generación en Nayarit.

“Me he quedado un poco soreprendido con la declaración del presidente en su mañanera… el habla de que se han encontrado en Nayarit armas que fueron robadas a la Guardia Nacional en el conflicto de La Boquilla. Yo no tenía conocimiento ni la Fiscalía General del Estado, no sé si el Ministerio Público Federal, de que se hubiera denuciado el robo de armas en La Boquilla”.

Corral Jurado señaló que en distintas conversaciones con el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, tuvo conocimiento únicamente de la denuncia en contra de tres jóvenes originarios de La Cruz, por la supuesta portación de granadas de fragmentación.

Sin embargo, el mandatario le aseguró al fiscal que dichas acusaciones eran falsas, pues los jóvenes, en efecto, tomaron indebidamente botes de gas lacrimógeno y chalecos, pero ninguno de estos equipos son letales y sólo se usan para disipar manifestaciones.

“Es la única denuncia que nosotros conocoemos que se haya presentado. Es un hecho que se investiga del que ya se tienen elementos y estamos dispuestos como siempre a colaborar en las investigaciones y en los requerimientos que a nosotros se nos formulen para cooperar a aclarar los hechos”.