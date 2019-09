Descarta Corral represalias de AMLO por pedir nuevo pacto fiscal

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, descartó alguna represalia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, por proponer una reforma al convenio de coordinación fiscal vigente, debido a que promueve una injusta distribución de los ingreses fiscales entre entidades federativa.

“El presidente López Obrador hemos hablado largo y tendido sobre este tema… yo le insistía que tenía que convocar a una nueva convención nacional hacendaria porque si alguien denunció la inequidad, la injusticia de la ley de coordinación fiscal fue el jefe de gobierno de Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador”.

Corral Jurado subrayó que López Obrador no incurriría en algún castigo en contra del estado pues él mismo declaró en su momento que no habría más golpeteo político para la entidad, como el que recibió del ex presidente Enrique Peña Nieto quien recortó recursos en todos los rubros.

“Lo que señalo es el desfasamiento del pacto de coordinación fiscal, es la injusticia y al inequidad en la que se ha vuelto, es un instrumento en contra de las entidades federativas y también señalo una falta de visión, de modernidad y de competitividad en los planes y objetivos del Presupuesto de Egresos de la Federación”.