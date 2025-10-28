Descansa en paz Luis Fernando, tu vuelo no termina aquí, sólo despegaste antes: Memo Ramírez

El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua rindió un sentido homenaje a un hombre de firmes convicciones, corazón noble y profunda vocación de servicio: nuestro apreciado amigo, el Diputado Luis Fernando Chacón Erives, representante del Distrito XIII, con cabecera en el municipio de Guerrero, Chihuahua.

El domingo 26 de octubre ha quedado en la memoria de muchos de nosotros, pues fue el día que Luis Fernando falleció, un hombre de 40 años de edad, que nos ha dejado un vacío inmenso en la vida pública del estado y, sobre todo, en las comunidades serranas que tanto amó y a las que dedicó su carrera.

Nació el 14 de junio de 1985 en Guerrero, Chihuahua. Fue hijo de esa tierra noble y trabajadora que lo vio crecer, de donde aprendió el valor de la palabra y el compromiso con la gente. Egresó en 2010 de la Licenciatura en Criminología, y años más tarde cursó una Maestría en Administración Pública, estudios que fortalecieron su visión de un servicio público sensible, humano y profesional.

Desde muy joven, encontró en la política un camino para servir. Inició su trayectoria en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Vanguardia Juvenil Agrarista de la Confederación Nacional Campesina (CNC), donde destacó por su liderazgo, entusiasmo y cercanía. Fue Secretario General del Comité Directivo Municipal de la organización juvenil en Guerrero y, más adelante, Secretario de Desarrollo Municipal del Comité Ejecutivo Nacional de la CNC, en cada área en la que se desempeñó, siempre fue reflejo de su compromiso con las causas del campo y la juventud rural.

Destaca su primera responsabilidad institucional al ser Presidente del Comité Directivo Municipal de la Junta de Aguas de Guerrero, donde mostró su capacidad para gestionar y resolver. Después, él fue electo como Presidente Municipal de Guerrero, en la administración 2016–2018, cargo que desempeñó con entrega, sensibilidad y resultados.

Durante su administración impulsó obras de infraestructura, mejoró servicios públicos y fortaleció programas sociales, siempre con una sonrisa y la mano tendida.

Más adelante, continuó sirviendo a su estado desde otros ámbitos: fue Coordinador General de la Operadora de Transporte ViveBús S.A. de C.V., y posteriormente Asesor Técnico en el Despacho del Fiscal General del Estado.

Cada encargo fue para él una oportunidad de aprender, aportar y seguir ayudando.

En el proceso electoral de 2024, obtuvo la confianza mayoritaria de las y los ciudadanos del Distrito XIII, integrado por los municipios de Bachíniva, Bocoyna, Chinipas, Gómez Farías, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Moris, Namiquipa, Ocampo, Riva Palacio, Temósachic y Uruachi.

Desde esta Soberanía, se distinguió como Subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, participando en comisiones vinculadas al desarrollo rural, la transparencia y la salud pública.

Promovió iniciativas en favor de las y los chihuahuenses, como la detección gratuita del cáncer de próstata, así como acciones para fortalecer la conectividad y el transporte público en la sierra. Su visión era clara: que los beneficios del desarrollo llegaran a todos, especialmente a los más olvidados.

Pero más allá del cargo, Luis Fernando fue un ser humano excepcional.

Quienes lo conocimos, sabemos que era alegre, generoso y siempre dispuesto a tender la mano. Tenía una manera única de escuchar, de acompañar y de hacer sentir bien a los demás.

Amaba profundamente a su familia, a su hija, a quien llamaba su razón de ser y su mayor orgullo.

Hoy, como Presidente del Congreso, pero sobre todo como su amigo y compañero de partido, quiero decir que su ausencia se siente, que su risa, su consejo y su energía harán falta en los pasillos, en las sesiones y en las causas que compartimos.

El Congreso se sentirá más vacío, sí. Pero también desde aquí te digo Amigo, que tu presencia en esta Legislatura deja un Congreso más fuerte, porque nos dejas tu ejemplo, tu entrega y tu fe en la gente.

Estoy convencido de que Dios lo llamó para una nueva misión, allá donde los corazones buenos encuentran descanso.

Luis Fernando no se va, solo cambia de lugar. Su legado seguirá vivo en su hija, en su tierra, en su partido y en esta Casa del Pueblo donde se escuchó su voz por última vez.

Descansa en paz, Diputado Luis Fernando Chacón Erives.

Descansa en paz, amigo.

Tu vuelo no termina aquí… solo despegaste antes. Y mientras nosotros seguimos nuestro camino en la tierra, miraremos al cielo con gratitud, sabiendo que allá arriba, entre las nubes y la eternidad, hay un amigo que sigue cuidando de todos nosotros.