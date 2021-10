Desarrollo Social tiene 583 trabajadores; según Maru todos, hasta el secretario, serían aviadores: Galindo

Noticias de Chihuahua.-

El ex secretario de Desarrollo Social, Ramón Galindo Noriega, señaló que actualmente la dependencia tiene una nómina de 583 trabajadores por lo que todos, hasta el titular, serían aviadores, según lo denunciado por la gobernadora Maru Campos Galván.

“Sí me sorprendió las declaraciones que se vertieron tanto ayer como hoy en ese tema y no quiero creer que incluso que hay mala fe en estas declaraciones, quiero todavía dar el beneficio de la duda y pensar que simplemente se deben a que no se conoce a detalle la forma de cómo funcionan algunas secretarías algunas dependencias del gobierno del estado”, dijo Galindo sobre lo dicho por la mandatario respecto al hallazgo de 583 “becarios” que no cumplían ninguna función en la dependencia.

En ese sentido dijo que es falso que estos 583 trabajadores sean aviadores, pues coincide con el número exacto de empleados actuales de la Secretaría de Desarrollo Social, de los cuales, la inmensa mayoría están trabajando por un régimen laboral especial de “subsidio” que se maneja en diversas dependencias.

“Las 583 personas que ellos dicen incluyen al nuevo secretario, porque es el número total de a secretaría, entonces no pueden ser aviadores, son personas que trabajan normalmente, pero ellos pensaron que por ser becarios, que traen esquema de beca o subsidio, pues eran aviadores, pero es gente que está haciendo labor concreta y muy específica”.

Galindo Noriega subrayó que cuando ingresó como titular de Desarrollo Social en febrero de 2021, había entre 650 a 700 personas trabajando, pero se logró reducir la nómina a 583, por lo que, lejos de tener aviadores, el personal hacía más trabajo con el mismo sueldo.