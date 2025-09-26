Derrama presa El Tintero en Namiquipa

Habitantes de la región de Namiquipa dieron a conocer que ayer jueves comenzó a verter la presa El Tintero, publicando en redes sociales imágenes del desbordamiento.

Según el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al 26 de septiembre la presa El Tintero reporta un 101.04 por ciento de almacenamiento mientras que en el mismo periodo del 2024 reportaba únicamente un 10.64 por ciento.

Asimismo, la presa Abraham González tiene un 101.46 por ciento de almacenamiento, en comparación del año pasado que solamente tenía 23.93 por ciento; la presa Las Lajas está actualmente al 100.90 por ciento de su capacidad, mientras que en 2024 tenía únicamente 7.07 por ciento.

Otras de las presas que aparecen en el informe Conagua (2025/2024) son las siguientes:

La Boquilla 35.57% / 16.07%

Las Vírgenes (Francisco I. Madero) 65.91% / 12.47%

El Granero (Luis L. León) 51.10% / 61.75%

Presa Chihuahua 54.46% / 51.76%

El Rejón 44.82% / 68.98%

San Gabriel 35.23% / 31.66%

Pico de Águila 69.66% / 40.07%