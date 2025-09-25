Derechohabientes de la clínica 44 del IMSS denuncian «cuarto improvisado» en sala de urgencias

Derechohabientes de la clínica 44 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se quejaron de que, en el área de urgencias, tienen un pequeño cuarto improvisado.

Inconformes dieron a conocer a esta redacción que en el área de urgencias se cerró para realizar una remodelación hace tres meses, mismas que ya concluyeron, pero personal de urgencias siguen trabajando en la zona improvisada.

«No hay espacio para poner una inyección. Ingresan con una camilla menos una silla de ruedas el elevador no funciona y con el problema de tiempo atrás la falta de insumos no hay papel ni jabón. Es un área denigrante para pacientes y personal. Indican que los directivos dan largas a la solución del problema».