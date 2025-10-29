Denuncian vecinos de Valle Dorado falta de atención en espacios deportivos

En áreas deportivas de la colonia Valle Dorado, vecinos y usuarios de canchas, denunciaron el descuido en el mantenimiento al lugar desde hace tiempo.

A esta redacción hicieron llegar imágenes en las que corroboran el descuido, por lo que desde este espacio, solicitan a las autoridades se les atienda.

Reclaman que no los olviden


En la denuncia ciudadana que hicieron llegar, explican que ya han insistido con diferentes personas del IMCFD, pero no han visitado la zona para ver en qué pueden apoyar.

Asimismo, hicieron el llamado para que alguna autoridad del Municipio acuda a la colonia a ver qué necesidades tienen en estos espacios.

Finalmente, hacen saber que lamentan que las instalaciones del deporte que remodeló el alcalde Marco Bonilla, como esta y muchas más del sur de la ciudad, estén en el olvido sin apoyo de las autoridades competentes.

