Denuncian por abuso de poder y corrupción al secretario particular de Javier Corral

Mancomuneros de San Juan de la Veracruz y Trillo, en el municipio de Satevó, interpusieron una denuncia por abuso de poder y corrupción en contra de varios funcionarios del Gobierno del Estado que encabeza Javier Corral, entre quienes destacan su secretario particular, Francisco Muñoz, así como el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, René Almeida.

A través de un comunicado de prensa, integrantes de la mesa directiva del Mancomún en mención, ubicado en el municipio de Satevó, informaron que “mediante la corrupción, el abuso de poder, la simulación, el fraude procesal y la usurpación de funciones, (los funcionarios estatales pretenden) apoderarse de nuestros bienes y nuestra Mesa Directiva y buscan destruir la vida comunitaria, que desde más de un siglo hemos construido, disponiendo de nuestro territorio como si fuera propiedad del Estado”.

Los afectados añadieron que “a través de la influencia y el uso particular del poder, se está cometiendo una injusticia e ilegalidad, que confrontan nuestra comunidad, que atenta contra la paz pública y que generan enfrentamiento dentro de nuestra comunidad con un grupo de vecinos, que detentan irregular posesión sobre parte de nuestros terrenos, vecinos que son liderados por la señora María Elena Tarango esposa de Francisco Javier Muñoz, con la intención de apoderarse de nuestro Mancomún en beneficio propio.

Asimismo, los mancomuneros agregaron que “a través de la ilegal e injusta aplicación de una Ley Estatal inconstitucional, que no corresponde aplicársenos, se nos pretende privar de nuestros Derechos Humanos, Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales y que se pretende desconocer nuestro Derecho de propiedad y los Derechos de posesión adquiridos desde 1888, implantando artificial y simuladamente una Mesa directiva designada al margen de la ley, en una reunión integrada por vecinos, no por mancomuneros, sin convocatoria y sin cumplir con nuestros usos y costumbres para la celebración de asambleas válidas, utilizando para validar dicha asamblea, un padrón que desconocemos, al menos que de los mancomuneros no es el oficial, que nuestra organización tiene autorizado”, argumentaron.

Es por eso que al anunciar la denuncia interpuesta en contra de dichos funcionarios estatales, los afectados informaron que acudieron a “las instancias conducentes, quienes han recibido nuestras impugnaciones, en contra de la meritada Secretaría de Desarrollo Rural y sus acuerdos”, por lo que denunciaron que la dependencia “pretende apoderarse de nuestros recursos económicos, de la chequera y el libro de las finanzas de nuestro Mancomún, que custodia el ex tesorero provisional y tiene en su poder, pues le ha exigido a Monserrat Estrada Sigala, que entregue los instrumentos que le pertenecen al actual Mesa directiva y su tesorero, el señor Leonel Ortega Artalejo”.

Además de Francisco Muñoz, secretario particular de Javier Corral, y del secretario de Desarrollo Rural, René Almeida, los otros personajes denunciados ante tribunales federales son el jefe del Departamento Jurídico de dicha dependencia estatal, Emilio Castillejos Martínez; María Elena Tarango Barrera, esposa de Francisco Muñoz, así como Merced Mendoza Orozco, Candelaria Esther Ruiz Ruiz, Monserrat Estrada Sigala, Demetrio Tarango Rivera y Patricia Estrada Ruiz, supuestos vecinos de ese Mancomún.

Los mancomuneros afectados ofrecerán mañana martes una conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, en donde informarán más detalles del caso.