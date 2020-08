Denuncian ‘pésimo’ servicio en rutas de transporte público en la capital

Noticias de Chihuahua.-

Usuarios del transporte público hicieron llegar a Entre Líneas la queja hacia la Dirección de Transportes de Gobierno del Estado, pues recalcan que cuando ellos marcan a los números establecidos para interponer quejas, solo reciben burlas y malos tratos.

“Hago un atento llamado a las instancias gubernamentales a qué pongan a trabajar a los señores agentes de Transportes, a que supervisen los camiones de transporte urbano RUTA 3 que duran hasta hora y media para pasar, nos dan este número para reportarlos a transportes (614)4293300 Ext 24040 donde solo recibimos burlas y malos tratos no se vale que estos señores del transporte público todavía quieran que se les suba el precio de transporte público si no dan un buen servicio. Siempre es lo mismo hora y media o dos horas esperando el camión no es justo esto”, expresó el ciudadano con molestia por este servicio al cual llaman ‘pésimo.

Cabe comentar que entre las denuncias que se reciben ante medios de comunicación refieren por un lado la carencia de más rutas porque estas ya no levantan determinado número de pasaje, mientras que por otro lado está la falta de atención por parte de las autoridades como lo es el caso anteriormente presentado.