Denuncian contagios de COVID dentro de hospitales en Ciudad Juárez

Familiares de personas que ingresaron al hospital General de Zona N.6 del IMSS en Ciudad Juárez, Chihuahua, por un padecimiento diferente a covid-19, denunciaron que sus enfermos se están contagiando de la nueva cepa de coronavirus en el mismo lugar.

Entrevistados por MILENIO, señalaron que sin síntomas, los pacientes son canalizados de urgencias al área covid-19 y ahí se contagian del virus SARSCoV-2.

“Mi esposo llegó con azúcar de 600 y me lo mandan al área de covid-19, no tenía por qué estar ahí. Cuando llegamos a las siete de la noche sólo había dos enfermeras, hasta el otro día, a las tres de la tarde entró un médico a valorar, pero lo dejaron en esa área. Ahora me dice la doctora: no te lo puedo dar de alta porque ya estuvo en la área de riesgo, él ya es contagiado, pero aparte de eso adentro nunca le dieron un medicamento más que el oxígeno”,reclamó Luz María de Castro.

Agregó: “Se les están muriendo en la puerta, ahí llegó un señor, ni siquiera lo sacaron de la silla de ruedas, no hicieron nada porque dicen los enfermeros: no podemos hasta que esté un médico. El contagio en realidad no es ahí afuera, es acá, porque yo entré también al área de covid, porque tenía que llevar a mi esposo al baño, tuve que checarle el azúcar, tuve que ponerle el azúcar, porque nadie más lo hacía.”

Otro caso parecido es el de Rosalía Adame, quien llevó a su madre por una embolia y un día después le informaron que estaba contagiada de covid-19.

