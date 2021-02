Denuncian a constructoras por apropiarse de terrenos en Ejido Labor de Terrazas

Noticias de Chihuahua.-

Este miércoles llamó la atención de los vecinos de los fraccionamientos Boreal y Monte Verde la presencia de un equipo de topógrafos que se encontraban haciendo mediciones y marcas a lo largo de la avenida Monteverde misma que da acceso a la exclusiva zona de fraccionamientos y a la Universidad del Valle de México (UVM), ubicadas al poniente de la ciudad.

Y es que, ejidatarios de Labor de Terrazas descubrieron que las constructoras “BRASA” y “RUBA” se apropiaron de hectáreas para construir y tener calle para los fraccionamientos antes mencionados.

Se argumentó que los de Labor de Terrazas descubrieron que al reclamar a las empresas del porqué se apoderaban de espacios privados, las constructoras habrían presentado al Ayuntamiento de aquel entonces un documento falso que permitió que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología confiara.

Por otra parte, al cuestionar al responsable de los trabajos señaló que se encontraban ahí por encargo de la directiva del Ejido Labor de Terrazas, quienes los habían contratado para marcar un predio de 5.6 hectáreas propiedad del ejido, que indebidamente había sido invadido por las desarrolladoras y entregado al municipio como donación, entre calles, áreas verdes e incluso donde se ubica la caseta de vigilancia.

El ejido se encuentra en proceso de lotificación y venta de los terrenos de su propiedad, lo que evidentemente generará un cambio radical en la avenida principal que da acceso a los fraccionamientos y en los amplios jardines que a decir del ejido fueron construidos en tierras de uso común que nunca fueron adquiridas por las constructoras.

“Los vecinos no tienen de que preocuparse, se les va a garantizar el acceso respetando la antigua servidumbre de paso con la que contaba el ejido, solo se va a reducir un poco la avenida en uno o dos carriles y quizá se tenga que demoler parte del centro comercial recién inaugurado. Lo que se está considerando vender son las áreas donde están los jardines para construir otros locales comerciales”, señaló el responsable de los trabajos que ordenó el comisariado ejidal.

Además comentó que la autoridad municipal se encuentra perfectamente en conocimiento de este asunto pero no ha querido regularizar dicha situación, “parece que quieren proteger a las constructoras y no respetar la propiedad del ejido, pero pues de esas cosas yo no estoy bien enterado”.

Hasta el momento no hay un posicionamiento sobre este asunto por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ni de las compañías constructoras BRASA y RUBA.