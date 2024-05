Denuncia Sheinbaum presunta compra de votos en Chihuahua: “ofrecen mil pesos por la credencial”

Durante su discurso en el mitin que encabezó en la ciudad de Chihuahua, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, Verde y PT, denunció la presunta compra de votos por parte de partidos de oposición.

Respecto a los partidos de oposición, que conforman la coalición entre el PAN, PRI y PRD, Sheinbaum Pardo aseguró que “ellos dicen qhe defienden la libertad, no, es nuestro movimiento, quien históricamente ha defendido la libertades del pueblo de México. Fíjense ellos se han dedicado a comprar votos en el último mes. Ya no compran voluntades, compran la credencial de elector, ofrecen mil pesos por una credencial de elector, ¿saben por qué? Porque no quieren que el pueblo de Chihuahua ejerza su voluntad, su derecho”.

“Nada de andar vendiendo la credencial de elector, es el arma pacífica más poderosa que tiene el pueblo de Chihuahua para poder definir su destino y su voluntad que representan”, afirmó Claudia Sheinbaum.

Y es que según la candidata presidencial de la 4T, “ellos representan los privilegios, se dedicaron durante 36 años a privatizar la educación, a privatizar el acceso a la salud, a privatizar nuestras empresas, nuestro patrimonio que representamos nosotros los derechos del pueblo de Chihuahua y los derechos del pueblo de México, porque la educación es un derecho, porque el acceso a la salud, es un derecho, porque la vivienda es un derecho”.