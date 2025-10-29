Denuncia Sánchez detención de Ubers en Aeropuertos de Chihuahua y Juárez; llevará tema a tribuna

La Guardia Nacional está deteniendo a trabajadores de Uber y confiscando sus vehículos en el aeropuerto de Chihuahua y Ciudad Juárez, en una violación absoluta a la resolución de un juez federal. Así lo advirtió el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas.

“Esto es una violación absoluta a la suspensión definitiva que ha otorgado un juez federal, es momento de que estas autoridades respeten esta auspención y que permitan la prestación del servicio de estas plataformas a los usuarios de los aeropuertos”, declaró.

El legislador chihuahuense adelantó que presentará ante el Congreso del Estado el Punto de Acuerdo para urgir a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno Federal a que respete esta suspensión y cumplan con el estado de derecho.

Sánchez dijo que tal pareciera que existe contubernio entre la Guardia Nacional y compañías de taxis del aeropuerto, quienes no están respetando la suspensión definitiva otorgada por un juzgado federal.