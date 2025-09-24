Denuncia regidora Larissa Martínez violencia política de género en Parral

La regidora Claudia Larissa Martínez, integrante del H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral por Movimiento Ciudadano, presentó formalmente una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por hechos que constituyen violencia política en razón de género, ocurridos durante la Sesión Solemne del Cabildo celebrada el pasado 5 de septiembre de 2025, en el marco del informe anual de gobierno del Presidente Municipal.

En dicho acto solemne, y en ejercicio de su derecho como representante de Movimiento Ciudadano para fijar postura política respecto al informe del alcalde, la Regidora fue objeto de abucheos provenientes de funcionarios municipales, así como de expresiones ofensivas como la exclamación realizada por el Director de Turismo y Cultura, “¿y los enfermeros, dónde quedaron?”.

Estos hechos tuvieron como fin ridiculizar su participación y deslegitimar su voz política en un espacio público e institucional, de igual manera, se documenta que la Dirección de Comunicación Social colocó un efecto sonoro de grillos inmediatamente después de su intervención, lo que constituye una acción institucional de burla y denigración.

Estas conductas fueron además toleradas por el Secretario del Ayuntamiento y por el Presidente Municipal, lo que refleja una permisividad hacia actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La Regidora señaló que estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una cadena de acciones y omisiones que vulneran sus derechos políticos y mandan un mensaje de exclusión hacia otras mujeres que participan en la vida pública; “se trata de un intento de inhibir la participación política de las mujeres mediante la ridiculización y el escarnio público”, afirmó.

En la denuncia presentada se solicita que el Instituto Estatal Electoral admita el procedimiento especial sancionador, realice un análisis integral y contextual de los hechos con perspectiva de género, garantice la reparación del daño e implemente medidas de no repetición, además de la capacitación obligatoria en materia de violencia política de género, para todos los servidores públicos del Municipio de Hidalgo del Parral.

Finalmente, Claudia Larissa Martínez reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos políticos de las mujeres y con la construcción de un entorno libre de violencia.

“La política debe ejercerse en un marco de respeto, igualdad y dignidad, nunca como un espacio de burla ni humillación, no permitiré que estas conductas vulneren mis derechos ni los de ninguna mujer que decida alzar la voz”, puntualizó.