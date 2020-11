Denuncia Maru Campos persecución del Gobernador en su contra “disfrazada de proceso jurídico”

Noticias de Chihuahua.-

La alcaldesa de Chihuahua capital, Maru Campos, denunció que es blanco de una persecución política por parte del gobernador Javier Corral, la cual está “disfrazada de proceso jurídico”.

“No se trata de un tema jurídico, sino evidentemente se trata de un tema personal y político”, dijo la Presidenta Municipal de Chihuahua, quien reveló llamadas telefónicas entre funcionarios estatales y un excolaborador, con la intención de hurgar a fondo en su vida personal y así “construir” delitos.

Campos Galván aseguró que “han pasado cinco meses y no ha habido acción legal, primero porque no hay pruebas que sustenten sus acusaciones, esto es lo más terrible, se siga dando tiempo para falsificar evidencias sin importarle ni la verdad ni la justicia, en todos estos meses no se ha movido el expediente porque no hay delito, ahora están buscando en todos lados, intentando construir delitos, en compras, en tarjetas, en doctores personales incluso hasta en donde pasó navidades y hasta en dónde me peino”, y fue en ese momento que mostró una llamada telefónica entre un excolaborador suyo y la directora del Registro Civil, Inés Martínez, quien se contactó con él para buscar declaraciones del exempleado.

Es por ello que denunció que desde la Fiscalía General del Estado “operan por consigna para armar sus casos”.

Asimismo, la Alcaldesa de Chihuahua capital adelantó que presentarán denuncias en contra de la fiscal Anticorrupción, Gemma Chávez; del subsecretario de Gobierno del Estado, Carlos Olson, así como contra la directora del Registro Civil, Inés Martínez y Carlos Esparza, agente del Ministerio Público, todos ellos acusados por Maru Campos de buscar la manera de fabricarle delitos por órdenes del gobernador Javier Corral.