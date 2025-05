Denuncia Fermín Ordóñez injerencia de funcionarios públicos en la elección del Poder Judicial del Estado

El dirigente estatal de Movimiento Territorial (MT), Fermín Ordóñez, denunció la presunta injerencia de funcionarios públicos en el proceso electoral del Poder Judicial del Estado, por lo que solicitó a las autoridades correspondientes a actuar al respecto.

Así lo señaló luego de publicar una imagen en la que aparece el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, con un aspirante a persona juzgadora del Poder Judicial del Estado, y afirmó que eso “pone en riesgo la imparcialidad en la elección de un candidato”.

Aquí la denuncia realizada por el dirigente priista a través de sus redes sociales:

“He observado lo cuidadosos que han sido todos los políticos con la elección de Jueces y Magistrados, yo mismo he cuidado las formas en extremo, no quiere decir que no tenga mis afectos y que haga lo propio cuando sea necesario, no he querido perjudicar a nadie con mi presencia pública.

Pero bueno, a los candidatos se les olvida y a los políticos también, cuáles son las reglas de imparcialidad en la elección, los aspectos que pueden anular una candidatura o ponerla en riesgo, a parte del vínculo con el crimen organizado cuestiones delicadas son: La influencia política, económica, los recursos públicos y los funcionarios que se presten a hacer promoción directa o indirecta de los candidatos.

Todo esto pone en riesgo la imparcialidad en la elección de un candidato, la transparencia, que el proceso sea justo libre de influencias, de funcionarios públicos y partidos políticos… hago pública está imagen esperando que el IEE y las diferentes comisiones de postulación, hagan lo que legalmente corresponda”, concluyó.