Denuncia diputado que EU se apropió de territorio mexicano durante construcción de muro fronterizo

Noticias de Chihuahua.-

El diputado Omar Bazán llamó al gobierno federal revisar la construcción del muro fronterizo en un tramo del municipio de Ascensión, pues ha sido documentado que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, se apropió de territorio nacional.

El legislador priista presentó un punto de acuerdo para que el Congreso de Chihuahua envíe al Senado de la República el descontento que prevalece entre los habitantes de Puerto Palomas de Villa al ejido Josefa Ortiz de Domínguez, frontera con Nuevo México.

La construcción del muro se realiza del lado mexicano y ello fue denunciado a finales del año a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, señaló el vicepresidente del Congreso del Estado.

Rellenaron zanjas de drenaje longitudinal para el camino del lado mexicano y otra serie de acciones invasivas en las que evidentemente no se respetan los límites territoriales, precisó Omar Bazán.

El gobierno mexicano debe emitir un posicionamiento de inmediato y coadyuvar con la Comisión Internacional de Límites y Aguas para resolver este grave problema de invasión territorial, abundó el legislador priista.

La relación con los Estados Unidos de América sin duda es clave para nuestro país en todos los ámbitos, principalmente el económico; por eso se han establecido a lo largo de la historia una serie de mecanismos para la sana convivencia entre ambas naciones, tendiente sobre todo a las políticas migratorias y comerciales, pero también se cuenta con instancias en materia de límites como lo es la binacional Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), recientemente inserta en la polémica del Tratado Internacional de Aguas de 1944, recordó.

El Senado de la República en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno del Estado de Chihuahua, deben exigir a los Estados Unidos responda por todo lo anterior, señaló Omar Bazán.

No es posible que se cometan acciones de esa magnitud por parte de los Estados Unidos de América y que las autoridades mexicanas, tanto estatales como federales, no se hayan pronunciado al respecto de manera clara y firme, “eso demuestra una falta de interés y un vacío de poder en ambos niveles de gobierno, una evidente sumisión y tibieza que no representan en absoluto a nuestra ciudadanía”, finalizó.