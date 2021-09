Denuncia de ex auditor es infundada y llena de mentiras, dice Murillo

Noticias de Chihuahua.-

El abogado y ex consejero Jurídico, Maclovio Murillo Chávez, aseguró que la denuncia interpuesta por el ex auditor Superior del Estado, Jesús Esparza Flores, no tiene motivo fundado, contiene inconsistencias y mentiras con las que pretende sacudirse la suciedad que por su propio actuar, tiene acumulada para sí mismo.

A través de una carta, Murillo Chávez señaló lo siguiente:

“La denuncia presentada por el Ex Auditor Esparza, conocido en el mundo bajo con la mote de “Es Tranza”, además de haberse promovido sin motivo fundado en mi contra, contiene inconsistencias y mentiras altamente reveladoras de que solo se promovió con único propósito de pretender sacudirse un poco de la suciedad que por su propio actuar, tiene acumulada para sí mismo.

No cabe tanta suciedad en su conciencia, y ahora quiere desparramarla hacia otros.

Me ocupo de la misma cómo sigue:

En primer lugar llega muy tarde, después de más de tres años y medio que dejé de ser Consejero Juridico del Estado.

En segundo lugar, se funda en su dicho falso y aislado pues dice que a su vez, un tercero le dijo “supuestamente” que le diera dinero para que no se le acumularan más acusaciones en su contra ni se procediera contra su familia, para lo cual, supuestamente dice que le dijo esa persona que se había coordinado conmigo, pero jamás dice que le conste que yo haya pedido realmente dinero alguno.

Siendo el Ex Auditor un verdadero experto en detectar irregularidades de las autoridades, según la naturaleza de su encargo, resulta altamente sospechoso que no se haya cerciorado de que lo que le dijeron era realmente cierto y haya dado dinero como un ingenuo, pues de eso no tiene nada según los procesos que tiene, los cuales obviamente, no son derivado de su ingenuidad sino por la comisión de variados delitos del orden patrimonial.

La verdad de las cosas es que la denuncia es un absoluto infundio, pues debo aclarar que no conozco personalmente al “Es Tranza”; nunca tuve contacto con él; tampoco con su familia o algún abogado que lo representara legalmente y, menos aún le solicité por mi conducto o a través de otro, cantidad de dinero alguna, ni lleve con motivo de mis funciones, asunto alguno en el que él fuera parte.

Sus calumnias son las de un sujeto acostumbrado a mentir para beneficiarse, basta decir que por el dicho de su propio abogado, muy poco ético y profesional por cierto, tiene varios procesos acumulados en su contra, en los que está implicado por diversos delitos, y ahora culpa de sus propias culpas, a todos los que tuvieron la osadía de proceder legalmente en su contra, como son ministerios públicos, jueces y magistrados, y hasta en contra mía que no lo conozco y ningún contacto he tenido con él, ni personalmente ni mediante interpósita persona.

Pero además, la denuncia es ingenua, pues si él denunciante fue Auditor Superior del Estado, es obvio que conoce las facultades legales de todas las dependencias y órganos estatales, de modo que no puede alegar ignorancia por cuanto a que la Consejeria Jurídica, ninguna facultad tiene para ordenar la investigación de delitos y que se proceda en su contra; o bien, se deje de hacerlo, pues sabe perfectamente que esas facultades en exclusiva le correspondían a la Fiscalía General del Estado, y yo jamás tuve cargo alguno en esa dependencia.

Al decir el denunciante que dio dinero a una persona por encargo o en confabulación con el Consejero Jurídico para que no se procediera penalmente en su contra, es absurdo, pues como Auditor Superior que fue, sabe que eso no era posible, y entonces se deduce que es falso que esa oferta haya sido medió de presión para dar dinero a quien dice se lo exigió.

La denuncia es presentada en un momento político en el cual, tipos como “Es Tranza”, piensan que enlodando el nombre de otros, se limpian a sí mismos. Nada más errado, pues eso no va ocurrir, ya se dijo en la toma de posesión, y lo creemos, que en la investigación y persecución de los delitos, respeto al debido proceso, pero sin perdón ni olvido.

Así que a tomar nota.

Por otra parte, al mencionarse públicamente mi nombre, se incurre en grave daño moral, lo cual, no solamente vulnera mi derecho a presunción de inocencia, sino además, genera la posibilidad de una demanda del orden civil, que en su momento presentaré.

Es lamentable que tipejos como el “Es Tranza”, se quejen de injusticias pero a la vez, acusen sin pruebas y con el único fin de enlodar mi buen nombre”

Atte.

Lic. Maclovio Murillo