Denuncia Brenda Ríos “maniobras” para que abandone candidatura del Verde a la gubernatura

Noticias de Chihuahua.-

Brenda Ríos Prieto, abanderada a la gubernatura del Partido Verde Ecologista emitió un comunicado en el que expresó qué hay una serie de “maniobras” que son para que abandone la candidatura.

A continuación el comunicado:

Hoy he decidido revelar públicamente una serie de acciones para responder a maniobras con las que se busca intimidarme para que abandone la candidatura al Gobierno de Chihuahua por el Partido Verde Ecologista de México, al que pertenezco desde hace 18 años. Las acciones, que buscan inmiscuir a otras candidatas y candidatos a diputaciones locales así como a dirigentes municipales del instituto, iniciaron los días posteriores a mi registro y coinciden con la Solicitud de Licencia de manera Indefinida por la dirigencia nacional a María Ávila Serna, como secretaria general en el estado.

Todas y todos los chihuahuenses deberíamos alarmarnos ante esto. La amenaza como acto intimidatorio no tiene cabida en el país por el que luchamos. Desde luego me preocupa la integridad de mi familia y la mía propia. Por ello no estoy dispuesta a esperar a que los hechos adquieran otra dimensión. Primero que nada, me he puesto en comunicación directa con el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido a través del delegado en Chihuahua, Manuel Barrera Guillén, para enterarlos a detalle de lo que sucede.

Con el respaldo integral de mis dirigentes, estoy en condiciones de anunciar que procederé a interponer denuncias penales por amenazas y diferentes actos intimidatorios ante la Fiscalía General del Estado y los órganos electorales, tanto nacional como estatal.

Igualmente, hemos recibido informes sobre supuestas negociaciones y promesas de alianza del PVEM con la candidata a la gubernatura del Partido Acción Nacional, María Eugenia Campos, así como con el equipo que acompaña al candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa. Aprovecho entonces para deslindar mi candidatura de cualquier interés o negociación emprendidos en tal sentido.

Les reitero mi lealtad y compromiso al equipo de campaña, militantes, y ciudadanía en general a los cuales me debo y por los cuales defenderé este proyecto; lo dije el dia de mi registro como la primera mujer a buscar la gubernatura de mi querido estado, estoy dispuesta a darlo todo por Chihuahua.