Denuncia Adrián LeBarón que ha recibido amenazas de muerte tras retar a autoridades

Noticias de Chihuahua.-

Adrián LeBarón denunció que ha recibio amenazas de muerte debido a los retos que ha lanzado en contra del gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a quien ha acusado de complicidad con los grupos del crimen organizado que provocaron la masacre de nueve integrantes de su familia.

En su cuenta de Twitter, el activista escribió:

“Aún no es tiempo de reunirme con mi hija Ronhita, aún no. Cada que reto a @Javier_Corral me llegan amenazas de muerte. No temo morir, temo irme sin justicia. Apóyame RT. Nuestra vida no debe estar en manos de nadie. @lopezobrador_@FGRMexico@rosaicela_@USAmbMex@JoeBiden@FBI“