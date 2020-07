Denuncia a su ex novio por robarse a su hija de 17 años

Noticias de Chihuahua.-

Una mujer denunció que su ex novio secuestró a su hija de 17 años mientras realizaban un viaje por la zona de La Boquilla y Camargo el fin de semana.

Se trata de María Elizabeth Córdova Hernández, de 35 años, quien denunció en medios que Lobo Peña, su ex novio, utiliza la cuenta de Facebook de la menor donde explica que se fue de casa de manera voluntaria, pupes asegura que la joven no huiría.

Detalló que se detuvieron en una gasolinería en Camargo para ir al baño y que cuando salió el automóvil ya no estaba. Asimismo, Córdova acudió a las oficinas de la Fiscalía del Estado en Camargo a poner una denuncia, pero su reclamo fue desestimado por los trabajadores.

Elíabeth Espino Córdova se encuentra en Coahuila, con el ex novio de su madre, aunque hasta el momento no se sabe cómo se encuentra la menor. Las autoridades no han realizado ninguna investigación al respecto, pues se pasan la responsabilidad entre dependencias.

Información de: Impacto Noticias