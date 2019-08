Denuncia 8 veces a su ex ante FGE y él continúa violentándola

Noticias de Chihuahua.-

Son ocho denuncias las que Adiely Baca Silva ha presentado ante la Fiscalía General del Estado y el Instituto Chihuahuense de la Mujer por el delito de violencia familiar, además de contar con una orden de reestricción, sin embargo a pesar de estas alertas a las autoridades, las mismas han sido omisas y el agresor continúa en completa libertad.

Baca Silva compartió su historia a través de redes sociales, en donde detalla que su ex pareja Luis Carlos B. continúa agrediéndola a pesar de las distintas denuncias que se han presentado y de la orden de reestricción que no ha servido, porque cuando llama a las corporaciones, estas no pueden detenerlo bajo el pretexto que no se encuentra en flagrancia.

La afectada detalló que el hombre la ha golpeado por celos e incluso se ha tenido que cambiar en varias ocasiones de casa para no ser ubicada, sin embargo este logra encontrarla y la agrede físicamente, así como también la amenaza y ha tenido que alejarse de sus amigos y familiares por el miedo a que el agresor pueda hacerles algo.

La denuncia pública la realizó por el hartazgo a la violencia ejercida en su contra, pero también por la omisión de las autoridades, quienes no han querido proceder en contra del violentador a pesar de que la vida de ella y sus dos hijos está en riesgo desde hace años.

“Esto lo hago porque no quiero ser una más de las muertas a las cuales nadie les hizo caso”, denunció la víctima en su publicación difundida mediante las redes sociales.