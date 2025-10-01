Delitos bancarios se actualizan; clonaciones de tarjetas bajan al 80%: Condusef

Wendy Pérez, delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de los Servicios Financieros en Chihuahua, informó que el delito de clonación de tarjetas en la capital ya pasó de moda para la delincuencia.



La titular de la Condusef dejó claro que hasta los delitos en las tarjetas bancarias se actualizan. Dio a conocer los nuevos modos operandi que se cometen y finalmente, recaen quejas contra los bancos en esta dependencia de Gobierno Federal.

Cabe recordar que los lugares más propensos a la clonación son los cajeros automáticos en zonas poco vigiladas, estaciones de gasolina con terminales sin supervisión, restaurantes o tiendas con dispositivos POS alterados, y sitios web que no tienen certificados de seguridad.

«Antes era muy frecuente que nos clonaran las tarjetas de crédito. Ya no, ya no nos clonan las tarjetas de crédito. Ha disminuido, incluso yo les puedo decir que a lo mejor un 70 o un 80%. Actualmente ya no vienen las personas diciendo, ¿sabes qué? Me clonan mi tarjeta. Ahorita recibí una llamada, me dijeron que era el banco, me pidieron los datos y proporcioné información. O se meten a nuestra banca móvil y nos realizan esta transferencia de nuestros recursos que tenemos en nuestras cuentas. O también es muy común, que son los llamados talladores, que en los cajeros automáticos hay una banda que uno te dice que no está funcionando el cajero, que hay que limpiar la banda de tu tarjeta, te la cambias, son no hábiles, no sé cómo lo hacen».

No obstante, la delegada agregó que hay otro que se está fijando que ni cuando tú introduces y que estás tecleando y que no puedes acceder. Y con eso ellos ya tienen tu tarjeta y tienen tu nip y pueden realizar un sinfín de cargos no reconocidos.

«Las personas vienen aquí y me dicen: es que me dieron esta tarjeta, pero no es mi tarjeta. Entonces hay que tener mucho cuidado».

Finalmente, Wendy Pérez instó a los ciudadanos solicitar asesoría gratuita por parte del personal de la Condusef al teléfono 01 800 999 80 80 o a través de sus redes sociales.