Definen integración de comisiones; Morena se queda con fiscalización y PAN con presupuesto

Hoy se someterá al Pleno el dictamen de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) mediante el cual se define la integración de las comisiones legislativas.
Dentro de los acuerdos entre los grupos parlamentarios, se logró consenso para que Morena continúe presidiendo la comisión de fiscalización en representación de Leticia Ortega Máynez, mientras que la comisión de Programación Presupuesto y Hacienda será presidida por el Partido Acción Nacional (PAN), a cargo de Carlos Olsen Sanvicente.
La integración que será aprobada el día será la siguiente:
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PRESIDENTE.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
SECRETARIA.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
VOCAL.- DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA
PRESIDENTE.- DIP. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE (PAN)
SECRETARIO.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
VOCAL.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
PRESIDENTE.- DIP. DAVID ÓSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
SECRETARIA.-DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
VOCAL.- DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES (MORENA)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARLAMENTO ABIERTO
PRESIDENTA.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
SECRETARIA.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. DAVID OSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
DE EDUCACIÓN, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
PRESIDENTE.- DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES (MORENA)
SECRETARIA.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
VOCAL.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PRESIDENTA.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑON DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
DE JUSTICIA
PRESIDENTA.- DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
SECRETARIO.- DIP. DAVID OSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
VOCAL.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
VOCAL.- DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON (MORENA)
VOCAL.- DIP. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE (PAN)
DE DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
PRESIDENTE.- DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
VOCAL.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES (PAN)
DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y, DESARROLLO Y MOVILIDAD URBANA
PRESIDENTA.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
VOCAL.- DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES (MORENA)
VOCAL.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
VOCAL.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE
PRESIDENTA.- DIP. ROSANA DÍAZ REYES (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE (PAN)
VOCAL.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
PRESIDENTA.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
SECRETARIO.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
DE DESARROLLO SOCIAL
PRESIDENTA.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
VOCAL.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
PRESIDENTA.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
SECRETARIO.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO
PRESIDENTE.- DIP. ISMAEL PÉREZ PAVÍA (PAN)
SECRETARIA.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
DE ASUNTOS FRONTERIZOS
PRESIDENTA.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
SECRETARIA.- DIP. ROSANA DÍAZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASUNTOS ELECTORALES
PRESIDENTE.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
SECRETARIA.- DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS (PAN)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
DE DESARROLLO RURAL Y GANADERÍA
PRESIDENTE.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
SECRETARIO.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROCIO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO (PAN)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
DE SALUD
PRESIDENTA.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
SECRETARIO.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
VOCAL.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
PRESIDENTE.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
SECRETARIA.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
DE JUVENTUD Y NIÑEZ
PRESIDENTA.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. ROSANA DÍAZ REYES (MORENA)
DE IGUALDAD
PRESIDENTA.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
SECRETARIA.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ (PAN)
VOCAL.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
DE ENERGÍA
PRESIDENTE.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
SECRETARIO.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
DE FAMILIA, ASUNTOS RELIGIOSOS Y VALORES
PRESIDENTA.- DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
VOCAL.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
DE ANTICORRUPCIÓN
PRESIDENTE.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
SECRETARIA.- DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO (PRI)
VOCAL.- DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON (MORENA)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
DE AGUA
PRESIDENTE.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
SECRETARIO.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
VOCAL.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
VOCAL.- DIP. IVON SALAZAR MORALES (PRI)
DE RECURSOS FORESTALES
PRESIDENTE.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
SECRETARIO.- DIP. DAVID OSCAR CASTREJÓN RIVAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
DE FEMINICIDIOS
PRESIDENTA.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
SECRETARIA.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
VOCAL.- DIP. MAGDALENA RENTERÍA PÉREZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES (PAN)
DE TURISMO Y CULTURA
PRESIDENTA.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ (PRI)
VOCAL.- MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- ROBERTO MARCELINO CARREÓN HUITRÓN (PAN)
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se integra la Comisión de Fiscalización del Honorable Congreso del Estado, de la siguiente manera:
PRESIDENTA.- DIP. LETICIA ORTEGA MÁYNEZ (MORENA)
SECRETARIA.- DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ (PAN)
VOCAL.- DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ (MORENA)
VOCAL.- DIP. SAÚL MIRELES CORRAL (PAN)
VOCAL.- DIP. ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ (PAN)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
ARTÍCULO TERCERO.- Se integra la Comisión Jurisdiccional del Honorable Congreso del Estado, de la siguiente manera:
PRESIDENTE.- DIP. GABRIEL ÁNGEL GARCÍA CANTÚ (PAN)
SECRETARIO.- DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES (MORENA)
VOCAL.- DIP. OMAR BAZÁN FLORES (PRI)
VOCAL.- DIP. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MADRID (PAN)
VOCAL.- DIP. CARLOS ALFREDO OLSON SAN VICENTE (PAN)
SUPLENTE.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
SUPLENTE.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
SUPLENTE.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
ARTÍCULO CUARTO.- Se integran los comités del Honorable Congreso del Estado, de la siguiente manera:
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE.- DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA (PAN)
SECRETARIO.- DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA SOTELO (MORENA)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)
VOCAL.- DIP. FRANCISCO ADRIÁN SÁNCHEZ VILLEGAS (MC)
VOCAL.- DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS (PRD)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
COMITÉ EDITORIAL Y DE BIBLIOTECA
PRESIDENTE.- DIP. GABRIEL ÁNGEL CARCÍA CANTÚ (PAN)
SECRETARIA.- DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS (MORENA)
VOCAL.- DIP. ILSE AMÉRICA GARCÍA SOTO (MC)
VOCAL.- DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ (PT)
VOCAL.- DIP. NOEL CHÁVEZ VELÁZQUEZ (PRI)