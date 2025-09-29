Define Marco Bonilla a Daniela Álvarez como un perfil competitivo rumbo al 2027

El alcalde Marco Bonilla reaccionó ante la presencia de unas bardas en Ciudad Juárez que supuestamente son de Daniela Álvarez.

Dijo:”Primero hay que definir si son de Daniel Álvarez , porque dice Daniela… ya saben que no. Y luego, ya si fueran de ella, la verdad es que, como he dicho, pues bienvenidos todos los que aspiran. La verdad es que lo que se requieren son perfiles, perfiles competitivos, y el de Daniela es un perfil muy competitivo”.

Explicó que con las reglas electorales de hoy, se requieren tener perfiles siempre de mujeres.

“ Recuerden que en la elección 2027 entrarán a la elección, si mal no recuerdo, 17 gobernaturas, de las cuales los partidos políticos tendrán que, pues, presentar nueve candidaturas de mujeres, ocho candidaturas de hombres. Así que en ninguno de los 17 estados está de más tener siempre preparados hombres y mujeres para lo que se ofrezca”.