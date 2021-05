Defiende alcaldesa a los policías municipales tras ataque de candidatos

Noticias de Chihuahua.-

“Todo aquel que acusa, deberá de presentar las pruebas y posteriormente denunciar, de ahí seguirá una investigación. Es por eso que quiero hacer un llamado a la cordura, sensatez de todos los actores políticos para que no se transgreda la ley”, expresó la presidenta municipal tras las declaraciones de los candidatos de Movimiento Ciudadano, quienes critican a la Plataforma Escudo Chihuahua y acusan a municipales de estar vinculados con narcomenudeo.

Granados Trespalacios dijo que Seguridad Pública Municipal trabaja constantemente en las capacitaciones de diversos temas en la corporación. Fue así que recalcó que como Ayuntamiento atenderán cualquier denuncia que se haga por la vía adecuada.

“A mí no me va a temblar la mano, esto es inconcebible, no lo vamos a permitir, era realmente un picadero, tenían un centro de monitoreo para halconear, tenían una red de distribución de droga, pero sobre todo los vecinos valientes ya lo habían denunciado y nunca se hizo nada, por ello no vamos a permitirlo, tiraremos todos los picaderos que detectaremos, vamos sobre todos los implicados en narcomenudeo”, fue lo que expresó anteriormente el candidato a la Alcaldía Miguel Riggs.