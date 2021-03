Defensa de Maru arguye varias inconsistencias en carpetas de investigación

Noticias de Chihuahua.-

Francisco Molina Ruiz, abogado de Maru Campos Galván, enumeró una serie de inconsistencias que han sido encontradas dentro de las carpetas de investigación, entre las que se encuentran las copias certificadas entregadas a un medio de comunicación en las que supuestamente la alcaldesa con licencia firmó de recibidos montos económicos otorgados por el exgobernador César Duarte Jáquez.

El defensor de la candidata del PAN a la gubernatura detalló que en el caso de las copias certificadas, el Ministerio Público no generó ninguna cadena de custodia para revisar los antecedentes de como el medio de comunicación recibió esa información, es decir no revisó cámaras, no hizo cronologías sobre el documento y solamente fue incorporado a la carpeta “como si hubiese caído del cielo”.

En este mismo sentido detalló lo que el notario ha señalado al negar su participación en la elaboración de las copias certificadas.

Molina Ruiz comentó que una de las primeras inconsistencias que fueron detectadas tienen que ver con el uso de un testigo que fue involucrado en el expediente hasta el 2020, es decir tres años después de haber presentado la denuncia por estos hechos, los cuales de igual forma están fundados en hallazgos encontrados en copias simples.

Explicó que los soportes se han presentado en el mismo desarrollo del procedimiento en contra de su clienta y a pesar de que se han venido solicitando las pruebas, no hay voluntad de presentarlas ante el equipo jurídico de la candidata.