Defensa de Collado acusa a Chihuahua de llevar juicio mediático; no es venganza, dice consejero

Noticias de Chihuahua.-

El Consejero Jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, aseguró a SinEmbargo que el proceso contra Juan Collado es un acto de justicia, y no de venganza, como asegura la defensa del abogado.

“El proceso contraJuan Collado no es más que la justicia, es decir, recibió indebidamente cerca de 14 millones de pesos de supuestos servicios que nunca prestó al Gobierno del estado de Chihuahua y como se ha dicho eso es lo único que existe en este proceso judicial: pagos indebidos, ilegales que recibió Juan Collado porque no hay soporte que los haya prestado. Todo lo demás que diga la defensa no tiene ningún sustento. La única realidad es que recibió de manera ilegal casi 14 millones de pesos”, dijo a SinEmbargo el consejero jurídico de la entidad.

La aclaración de Espinoza Cortés surge después de que la defensa de Collado Mocelo acusara que la acusación en contra de su cliente es parte de una estrategia de persecución política emprendida por el Gobernador Javier Corral Jurado, quien, puntualizó, busca construir su candidatura a la Presidencia de la República.

“Es una persecución política, por (parte del) Gobernador Javier Corral, con la finalidad de proyectarse una vez más a nivel nacional, ya que siempre ha querido que lo tomen en cuenta para en un futuro poder ser candidato por el PAN a la Presidencia de la República”, apuntó la defensa en un posicionamiento.

La defensa acusó que el Gobierno de Chihuahua realizó un juicio mediático, y aplicó presiones en contra de Alejandro Gutiérrez, para que este personaje declarara contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

“[El Gobierno de Chihuahua] instigó a jueces de distrito y colegiados del circuito de Chihuahua, ya que, en su calidad de ex consejero del consejo de la judicatura, litigaba en forma ofensiva e ilegal en contra de los intereses de la defensa del imputado Alejandro Gutiérrez”, aseveró la defensa.

Por la mañana, la Jueza de Control Guadalupe Hernández Lozano calificó como válidas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Chihuahua en contra de Juan Ramón Collado Mocelo, en un caso de presunto peculado por 13 millones 780 mil pesos que, según el Fiscal estatal, involucran al expresidente Carlos Salinas de Gortari y al exgobernador César Duarte Jáquez.

Fuente: Sin Embargo