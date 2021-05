Defenderé el agua con toda fuerza y toda garra: Riggs

Noticias de Chihuahua.-

El candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Chihuahua, Miguel Riggs Baeza, señaló que defenderá el agua “con toda fuerza y toda garra”, ante las acciones del gobierno federal y los tratados internacionales.

Riggs Baeza indicó que Chihuahua ya no tiene agua pus tiene tres años continuos en sequía y por ello, como alcalde, no permitira que “la pandemia política” que es Morena no pase por la capital.

“Hay que tener valor, coraje, convicción de enfrentarse para defender lo que nos pertenece porque nosotros sí le damos a México ese alimento desde el desierto”.

Asimismo dijo que es importante replantearse la forma de hacer política pues es imposible continuar con una nómina pesada y obesa que sirva para pago de favores políticos y fines electorales, y redireccionar los recursos a acciones como un acueducto o el reordenamiento de la mancha urbana.