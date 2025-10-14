Declaran el 14 de octubre como el Día Estatal de la Protección al Murciélago

Los murciélagos constituyen uno de los grupos de mamíferos más diversos y ecológicamente importantes del planeta, en Chihuahua la riqueza natural de nuestro territorio nos coloca como hogar de más de 31 especies, los cuales proveen diversos servicios ecosistémicos que benefician tanto a la naturaleza como a la sociedad chihuahuense, es por ello que las y los diputados de la 68 Legislatura del Congreso, declararon el 14 de octubre de cada año como el “Día Estatal de la Protección al Murciélago”.

Lo anterior, con la finalidad de reconocer la importancia ecológica de esta especie y fomentar acciones de educación, conservación y sensibilización ambiental, al tratarse de una de las especies más importantes para el equilibrio ecológico.

Sin embargo, a pesar de la importancia del murciélago para la ecología, sigue siendo una de las especias más incomprendidas y amenazadas. En el mundo existen más de 1,400 especies de las cuales más de 140 se encuentran en México, lo que convierte a nuestro país en uno de los lugares con mayor diversidad de quirópteros

Dichos mamíferos voladores cumplen con tareas vitales para el bienestar humano y ambiental, tales como el control de plagas agrícolas, la polinización de plantas y la dispersión de semillas, contribuyendo así a la regeneración natural de bosques, selvas y zonas áridas; detalló la diputada Rosana Díaz Reyes, en representación de la Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable.

Diversos estudios demuestran que una sola colonia de murciélagos insectívoros puede consumir toneladas de insectos en una temporada, lo que reduce considerablemente la necesidad del uso de pesticidas y favorece la economía del sector agropecuario.

A pesar de su enorme relevancia, los murciélagos enfrentan amenazas graves como la destrucción de sus hábitats naturales, la contaminación, la persecución derivada de mitos y prejuicios, así como la expansión de las actividades humanas en zonas de refugio, por ello la intención de fortalecer la coherencia entre norma y política ambiental, al generar una cultura de protección a los murciélagos.

Cabe destacar que la iniciativa que dio origen al dictamen fue presentada por la diputada Rosana Díaz Reyes (MORENA), y los diputados Arturo Zubía Fernández (PAN), Carlos Alfredo Olson San Vicente (PAN), Luis Fernando Chacón Erives (PRI), y Octavio Javier Borunda Quevedo (PVEM).