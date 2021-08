Declara SCJN improcedente Controversia contra Plan Estatal de Inversión

Noticias de Chihuahua.-

La Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), sobreseyó la Controversia Constitucional 312/2019 interpuesta por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, en contra de las obras del Plan Estatal de Inversión 2019-2021 del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Con esta resolución al recurso legal promovido en 2019, el máximo tribunal del país da plena validez y legalidad al Plan del Ejecutivo estatal, informó el consejero Jurídico Jorge Espinoza Cortés.

“Es un logro importante jurídico, porque da solidez al proyecto de inversión que se ha desarrollado en estos últimos años de la administración estatal”, precisó.

En la controversia, el Municipio alegaba que Gobierno del Estado no tenía facultad para hacer este tipo de proyectos de inversión y que los recursos asignados no proporcionaban un trato equitativo y a la proporcionalidad participativa, respecto a la cantidad de habitantes y su contribución al PIB estatal.

El funcionario explicó que la SCJN determinó que no se violó ninguna disposición de carácter legal, ni constitucional, con la implementación del Plan Estatal, que destinó más de 18 mil millones de pesos en proyectos de inversión en todo el estado.

Añadió que legalmente no existe ya algún otro medio de impugnación, es decir, esta resolución no se puede combatir, por lo que no hay duda de la legalidad del Plan Estatal de Inversión 2019-2021.