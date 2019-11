Declara Maru no involucrarse en foro de consulta previo al plebiscito

Noticias de Chihuahua.-

Este martes se realizará de las 18:00 a 20:00 horas, en el auditorio “Dr. Rodolfo Cruz Miramontes”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). el Foro de Consulta promovido por organizaciones ciudadanas y avalado por el Instituto Estatal Electoral.

Al respecto la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos declaró que no asistirá por dos razones; la primera, porque tiene una agenda que cumplir y la segunda, dijo que es bueno no involucrarse para que esto no se preste a malas interpretaciones.

Al cuestionarle quién irá por parte del Municipio a este evento declaró: “No sé decirte quién va asistir, me he mantenido alejada de este proceso de instalación del plebiscito y de toda su organización porque esto le corresponde al IEE”.

Finalmente agradeció a todo el equipo del órgano electoral, pero recalcó que ella “no mete las manos”.