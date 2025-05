¿Deben renunciar funcionarios de SADER por descontrol de gusano barrenador?

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH), Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que ante las visitas de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) se deberían de tomar en cuenta si hay capacidad de algunos funcionarios en el tema.

Julio Berdegué Sacristán, secretario de dicha dependencia debe ser el principal promotor de un plan de emergencia pues mañana habrá una reunión con el sector ganadero ante esta nueva crisis.

«Yo creo que la visita del secretario es lo que se me hizo extraña y quisiera haber entendido que todo estaba bien, pero creo que es muy lamentable que nosotros no cerremos la frontera al sur del país al no tomarle la importancia que debe de ser», comentó.

Hasta el momento Chihuahua cuenta con 100 mil cabezas de ganado en rezago proveniente de otros estados, por ello piden blindar Chihuahua para mantener el flujo de ganado.

«No sé si entienden, debemos de darle credibilidad a los americanos por que yo veo que estamos viendo las consecuencias», comentó.

El protocolo que se ha llevado a cabo en Chihuahua ha sido de la mano del socio exportador Estados Unidos, sin que al momento haya un interés verdadero pues no hay una comunicación constante, trabas para el tema de liberación de mosca estéril en algunos estados.

«Le pedimos que actué y frenar el ganado ilegal, hacemos un llamado al sector, ese es mi coraje y tristeza que no se puede dar una acción contundente», concluyó.