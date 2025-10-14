Deben preponderarse capacidades de militantes, competitividad debe ser el factor: Rafa Loera por apertura del PAN a candidaturas ciudadanas

Luego de que el PAN confirmar que abrirá candidaturas a liderazgos ciudadanos, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común de Gobierno del Estado, Rafael Loera, dijo que está de acuerdo en esa iniciativa, pero que aún así deben preponderarse las capacidades de los militantes.

“A mí nunca me va a molestar ningún medio del partido. Hay que decirlo, en Acción Nacional siempre ha sido un tema de estar abiertos a las candidaturas ciudadanas. Cierto que creo que siempre se deben preponderar las capacidades de nuestros militantes. Y entonces, en base a ese privilegio y esa ponderación, siempre en factor a la competitividad, es como se deberán de decidir las postulaciones”, declaró el funcionario estatal.

Loera Talamantes argumentó que “Acción Nacional siempre ha estado abierta a las candidaturas ciudadanas, y si hay perfiles panistas competitivos, siempre deben de estar priorizados. Yo creo que es algo que piden siempre todos los partidos, todas las alianzas. Ese es el fin de militar, los principios y la plataforma política. Y también quienes se sumen, los ciudadanos que quieran postularse por el Partido de Acción Nacional, sin duda deberán compartir la plataforma política y los ideales que nosotros defendemos”.

Asimismo, Rafael Loera agregó que “cuando sea que una persona que se sume y defienda estos ideales, más que bienvenidos todos los ciudadanos que quieran contender”.