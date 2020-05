Debemos tomar conciencia para reducir la velocidad del contagio: Javier Corral

Noticias de Chihuahua.-

“Ayúdenos cumpliendo las directrices del Sistema de Salud, quédense en casa, hoy más que nunca es cuando necesitamos la ayuda de la gente, para no permitir la velocidad del contagio en Chihuahua”, dijo el gobernador Javier Corral Jurado.

El mandatario estatal realizó una gira de trabajo en Cuauhtémoc para entregar nuevas canchas deportivas en la YMCA (“la Guay”), desde donde realizó un enlace vía Zoom a varios municipios, donde alcaldes y alcaldesas recibieron una nueva entrega de camiones de Ronda Escolar.

Durante el evento desarrollado sin convocatoria pública, Javier Corral destacó que el Gobierno pide a la población que se resguarde en casa, tome distancia física, evite la movilidad y no acude o realice reuniones masivas.

“Esa es la manera en la que la sociedad le ayuda a las autoridades de Salud a contener la velocidad de la propagación de este virus horrendo que está haciendo tanto daño al mundo, a nuestro país y a nuestro estado de Chihuahua”, expresó.

Dijo que ayer se tuvo el día más alto de casos confirmados de todo el desarrollo de la pandemia e informó que ya se procesan más de 100 pruebas diarias en el laboratorio estatal, donde más de la mitad fueron casos positivos de COVID-19, lo que se puede incrementar todavía más.

El titular del Ejecutivo estatal recordó a la ciudadanía que la entidad entró a la fase tres, que es la de mayor riesgo para la salud porque es cuando hay una mayor propagación del coronavirus, más personas que desarrollan la enfermedad y hay más casos críticos para atender en los hospitales.

Consideró que no se debe hacer confianza del dato único de casos confirmados, porque la propagación está ya en todo el estado y por eso deben cumplirse las medidas de aislamiento y de restricción de movilidad

“En una proyección que nosotros hacemos, con base en un modelo matemático que tiene su base en el muestreo del modelo de vigilancia epidemiológica llamado Centinela, mutiplicándolo por un factor de expansión, con múltiples variables durante cada semana epidemiológica, calculamos que en el estado de Chihuahua hay arriba ya, en este momento, de más de 3 mil 400 contagiados”, indicó.

Expresó que afortunadamente este virus no desarrolla la enfermedad en alrededor del 80 por ciento de las personas que contagia, en el otro 20 sí, pero la mayoría solo necesita distanciamiento para recuperarse.

“Si la gente mantiene las medidas de higiene personal; si nos lavamos varias veces al día las manos con agua y con jabón, si cumplimos las instrucciones que nos ha dado la autoridad de salubridad, vamos a poder permitir entre todos que el sistema de salud dé una atención efectiva, de calidad a todo aquel que la necesite”, enfatizó.

Dijo que las medidas de restricción se mantendrán todo el mes de mayo.

Indicó que no obstante que Texas abrió los comercios, los chihuahuenses no deben pensar que por eso ya no hay riesgo, por el contrario, en ese estado vecino todavía se tienen un nivel de transmisión muy importante.

Agregó que en Chihuahua las obras deben de continuar, por eso continuarán los programas con las medidas correspondientes y siempre con respeto a la sana distancia, como ocurrió en esta gira por Cuauhtémoc.